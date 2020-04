Lidia Liotta Muore di Coronavirus, L’Infermiera Ha Voluto Lavorare Fino all’Ultimo: “Hanno Bisogno di Me” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Ennesima vittima tra i camici bianchi a causa del Coronavirus. Lidia Liotta, caposala 55enne di una casa di riposo di Predore, ha contratto il Covid-19 sul luogo di lavoro. La sorella Giusy ha dichiarato: “Già il 26 febbraio mi ha scritto di essere preoccupata perché i suoi ‘nonnini’, come li chiamava affettuosamente lei, stavano male, c’erano dei casi di polmonite”. Nonostante la donna non stesse bene, aveva continuato a Lavorare anche per far fronte all’emergenza da mancanza di personale. “Un capitano non abbandona la nave, i miei nonnini hanno bisogno di me”, queste le sue parole. Giusy continua: “L’11 marzo ha avuto un tracollo, ricordo che sentiva un forte dolore alle ossa. Mi ha scritto di essere dispnoica, e non riusciva a respirare. Da allora non l’ho più sentita. L’ultimo ... Leggi su youreduaction Morta per Coronavirus l’infermiera Lidia Liotta : ha assistito fino all’ultimo gli anziani in una Rsa

Morta infermiera positiva al coronavirus : addio a Lidia Liotta

