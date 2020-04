L' Europa verso la riapertura delle scuole Gli insegnanti protestano | Non siamo cavie

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 22 aprile 2020) La fase 2 è sempre più vicina e per molti paesi coinciderà con la. Se in Italia il nodo non è stato ancora sciolto e la possibilità di prolungare l’insegnamento casalingo spaventa i genitori, in altri paesi la data in cui i cancelliriapriranno è già segnata sul calendario. La notizia, però, non è stata accolta con entusiasmo da tutti professori e studenti, spaventati dai rischi di tornare ad affollare aule, mentre il virus continua a mietere contagi e vittime.“Non”, ribadiscono in Inghilterra gli, che, attrale associazioni di categoria, chiedono di scongiurare l’ipotesi di unatroppo prossima. Nel paese guidato da Boris Johnson in realtà non è stata ancora fissata una strategia per far tornare gli studenti sui ...