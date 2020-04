L’Europa ci vuole fregare di nuovo e aiuta il Pd: regolarizzate tutti i migranti, clandestini compresi (Di mercoledì 22 aprile 2020) Arriva da Bruxelles un altro “tradimento” all’Italia. Il “via libera” alla regolarizzazione di tutti i migranti. Un assist bello e buono ai giallorossi, lo definisce il Giornale. Si tratta dell’ok alla sanatoria, che è il sogno a lungo agognato del governo Conte. Con l’obiettivo di immettere subito manodopera a lavoro nei campi: sogno altrettanto agognato dalla ministra Bellanova. “Nessun ostacolo da parte della Ue, recita il via libera. “Niente impedisce ad uno Stato membro dal punto di vista giuridico, di dare permessi di soggiorno ai migranti che vuole regolarizzare”. così ha dichiarato Adalbert Jahnz, uno dei portavoce della commissione europea. La sinistra può brindare. Bruxelles ci stende il tappeto rosso, dunque. Ma guarda: non ci sarebbero ostacoli giuridici o ... Leggi su secoloditalia Calciomercato - Cavani piace al Boca. Ma Edi vuole l’Europa

Coronatax - Meloni : no allo scempio. Prendono i soldi dai nostri conti perché l’Europa non ce li vuole dare

L’Europa vuole il “Gsm” delle tecnologie contro il coronavirus (Di mercoledì 22 aprile 2020) Arriva da Bruxelles un altro “tradimento” all’Italia. Il “via libera” alla regolarizzazione di. Un assist bello e buono ai giallorossi, lo definisce il Giornale. Si tratta dell’ok alla sanatoria, che è il sogno a lungo agognato del governo Conte. Con l’obiettivo di immettere subito manodopera a lavoro nei campi: sogno altrettanto agognato dalla ministra Bellanova. “Nessun ostacolo da parte della Ue, recita il via libera. “Niente impedisce ad uno Stato membro dal punto di vista giuridico, di dare permessi di soggiorno aicheregolarizzare”. così ha dichiarato Adalbert Jahnz, uno dei portavoce della commissione europea. La sinistra può brindare. Bruxelles ci stende il tappeto rosso, dunque. Ma guarda: non ci sarebbero ostacoli giuridici o ...

PE_Italia : ?????L'attività umana è rallentata a causa del #COVID19, ma i cambiamenti climatici non si fermano.????Il Parlamento e… - davidefaraone : Ma se l’Italia è divisa, se alcuni partiti in europarlamento votano persino contro misure che il governo vuole prop… - ilfoglio_it : .@renatobrunetta spiega perché l’Italia dovrebbe trattare per usare il #Mes “Qualcuno preferisce la Cina all’Ue. Co… - MaurizioMa : RT @Europarl_IT: ??Le attività umane sono rallentate a causa di #COVID19, ma i cambiamenti climatici non si fermano. ??Il Parlamento europeo… - cinziasams : RT @Europarl_IT: ??Le attività umane sono rallentate a causa di #COVID19, ma i cambiamenti climatici non si fermano. ??Il Parlamento europeo… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Europa vuole Coronavirus, la sfida di Conte: «L’Europa è unita oppure non esiste» Corriere della Sera