L'esperto di studi strategici: "Così ci si difende dai virus" (Di mercoledì 22 aprile 2020) Giuseppe Marino Massimo Amorosi, docente alla Luiss: "A prescindere dall'origine, vanno trattati come minacce alla sicurezza nazionale" Che sia di origine animale o provenga da un laboratorio, il virus va trattato come una minaccia alla sicurezza nazionale. Una tipologia di rischio biologico emergente rispetto al quale un Paese deve dotarsi di un’articolata strategia nazionale di biodifesa. E' quanto sostiene Massimo Amorosi, docente di studi strategici alla Luiss ed esperto di biosicurezza e proliferazione di rischi CBRN (acronimo che sta per chimici, biologici, radiologici e nucleari). Amorosi, sull'origine della pandemia è nata una polemica all'interno del mondo scientifico. Ma è un tema ancora aperto? “Ritengo che la questione dell’origine del Sars CoV-2 non sia secondaria, bensì fondamentale, poiché questa pandemia ... Leggi su ilgiornale Cosa dice lo studio citato dall’esperto Usa sul Coronavirus nell’aria

Coronavirus - l’esperto Ue : “Vaccino? Ad aprile il via agli studi” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Giuseppe Marino Massimo Amorosi, docente alla Luiss: "A prescindere dall'origine, vanno trattati come minacce alla sicurezza nazionale" Che sia di origine animale o provenga da un laboratorio, ilva trattato come una minaccia alla sicurezza nazionale. Una tipologia di rischio biologico emergente rispetto al quale un Paese deve dotarsi di un’articolata strategia nazionale di biodifesa. E' quanto sostiene Massimo Amorosi, docente dialla Luiss eddi biosicurezza e proliferazione di rischi CBRN (acronimo che sta per chimici, biologici, radiologici e nucleari). Amorosi, sull'origine della pandemia è nata una polemica all'interno del mondo scientifico. Ma è un tema ancora aperto? “Ritengo che la questione dell’origine del Sars CoV-2 non sia secondaria, bensì fondamentale, poiché questa pandemia ...

fvansesca : @eleonorabrighi Tempo fa aveva creato una polemica sul porno (non ricordo più cosa) dichiarandosi esperta in mater… - Viviana_cdl : RT @FondazioneStudi: ??Obbligo iscrizione per 36 mesi: cosa fare #FSBA #cassaintegrazione #artigiani #COVID?19 Guarda l’intervento di @G… - FondazioneStudi : ??Obbligo iscrizione per 36 mesi: cosa fare #FSBA #cassaintegrazione #artigiani #COVID?19 Guarda l’intervento di… - ArgoTone : RT @lmcastaldi: @pinellus Ma fuori dagli studi di 'Che tempo che fa', Burioni chi è? Nella comunità scientifica internazionale, chi lo cono… - lmcastaldi : @pinellus Ma fuori dagli studi di 'Che tempo che fa', Burioni chi è? Nella comunità scientifica internazionale, chi… -

Ultime Notizie dalla rete : esperto studi L'esperto di studi strategici: "Così ci si difende dai virus" il Giornale Lo studio: il virus è mutato in almeno in 30 ceppi. In Europa il più letale

La ricerca arriva sulla scia di altri studi che affermano che gli Stati Uniti sono stati colpiti da due diversi ... "Il lavoro che arriva dalla Cina - dice l'esperto - è certamente interessante, ben ...

Ritornare al lavoro in totale sicurezza Nasce a Bari il protocollo «Invictus»

Un modo per tenere sotto controllo la condizione fisiologica dei singoli, isolare gli infetti e consentire al gruppo sociale di tornare alla normale attività (di lavoro, studio o attività sportiva ...

La ricerca arriva sulla scia di altri studi che affermano che gli Stati Uniti sono stati colpiti da due diversi ... "Il lavoro che arriva dalla Cina - dice l'esperto - è certamente interessante, ben ...Un modo per tenere sotto controllo la condizione fisiologica dei singoli, isolare gli infetti e consentire al gruppo sociale di tornare alla normale attività (di lavoro, studio o attività sportiva ...