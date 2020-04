Legnano, Sara Del Mastro giudicata capace di intendere e volere: ha sfregiato l’ex con l’acido (Di mercoledì 22 aprile 2020) Sara Del Mastro, la donna che nel maggio del 2019 ha sfregiato l'ex fidanzato con l'acido, è stata giudicata pienamente capace di intendere e di volere. Questo l'esito della perizia psichiatrica condotta da Nicola Poloni, l'esperto indicato dal gup (giudice dell'udienza preliminare) di Busto Arsizio Tiziana Landoni. Soddisfatto l'avvocato dell'uomo aggredito, Giuseppe Morgante, che ora si aspetta "una sentenza dura", che potrebbe arrivare già il prossimo 25 maggio. Leggi su fanpage (Di mercoledì 22 aprile 2020)Del, la donna che nel maggio del 2019 hal'ex fidanzato con l'acido, è statapienamentedie di. Questo l'esito della perizia psichiatrica condotta da Nicola Poloni, l'esperto indicato dal gup (giudice dell'udienza preliminare) di Busto Arsizio Tiziana Landoni. Soddisfatto l'avvocato dell'uomo aggredito, Giuseppe Morgante, che ora si aspetta "una sentenza dura", che potrebbe arrivare già il prossimo 25 maggio.

La coalizione che sostiene Lorenzo Radice, punta il faro su un nuovo stile di amministrazione aperta, per ripartire con l’ambizione di costruire una Legnano unita. Legnano – A latere del processo, che ...

