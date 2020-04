Legale Wanda Nara | Icardi è come un figlio per me Napoli? L' idea gli è

Leggi su 90min

(Di mercoledì 22 aprile 2020) ​Elio Letterio Pino, consulentedie persona molto vicina a ​Mauro, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Marte nel corso della quale ha parlato dell'attaccante dell'​Inter in prestito al PSG non escludendo la possibilità di vederlo giocare al ​in vista del futuro. "PSG? Mauro fin qui ha fatto benissimo.; vero che non ha giocato le ultime due di Champions League ma il gruppo; fortissimo: se fai panchina; perché magari gioca Cavani o un giocatore...