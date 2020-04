Le proposte dell’Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO per uscire dalla crisi post

Leggi su tpi

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Dopo l’emergenza Coronavirus l’Italia (e non solo) dovrà fare i conti con un’altraeconomica che potrebbe rivelarsi devastante. Unache colpirà anche, se non sopratutto iche non vogliono stare con le mani in mano. L’Associazioneper l’UNESCO, tramite il presidente Antonio Libonati, ci ha inviato leper reagire allasenza lasciare indietro il mondo della cultura. Ecco il testo della loro lettera: Il momento difficile che il nostro Paese, e con esso il mondo intero, sta vivendo, ci spinge tutti a ragionare sul “dopo”. In tanti si stanno interrogando sul futuro dell’economia, del modello di sviluppo, dell’ambiente, della sanità, dell’istruzione. Un dibattito in cui pare però scomparsa dai radar la questionele. L’Associazione...