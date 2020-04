Le grandi interviste - Bruno Sacco, l'italiano che rivoluzionò la Stella (Di mercoledì 22 aprile 2020) Più che per la meccanica o le loro caratteristiche, le auto sono quasi sempre entrate nella storia per lo stile. Il ruolo dei designer è fondamentale per ogni costruttore e, nel caso della Mercedes-Benz, una delle più grandi firme di sempre è italiana: si tratta di Bruno Sacco, che rivoluzionò i concetti stilistici alla base della gamma della Stella creando modelli di rottura, soprattutto nei segmenti più bassi, come la 190 e la prima generazione della Classe A. Nato a Udine il 12 novembre 1933, Sacco inizia la carriera alla Ghia e alla Pininfarina, ma nel 1958 lascia Torino e viene assunto dalla Mercedes. Nel 1975 ne diviene il capo dello Stile, responsabilità che manterrà fino al 1999. Oggi ha una serie di collaborazioni come consulente di design. Lintervista è stata realizzata a Milano da Gian Luca Pellegrini ed è ... Leggi su quattroruote Le grandi interviste - Nick Mason : 'Fare musica o gareggiare su unauto è sempre un piacere'

Mario Monicelli/ "Non desiderava essere preso troppo sul serio" (Grandi interviste)

Federico Fellini/ "Un'amicizia durata una vita" (Le grandi interviste di Enzo Biagi) (Di mercoledì 22 aprile 2020) Più che per la meccanica o le loro caratteristiche, le auto sono quasi sempre entrate nella storia per lo stile. Il ruolo dei designer è fondamentale per ogni costruttore e, nel caso della Mercedes-Benz, una delle piùfirme di sempre è italiana: si tratta di, che; i concetti stilistici alla base della gamma dellacreando modelli di rottura, soprattutto nei segmenti più bassi, come la 190 e la prima generazione della Classe A. Nato a Udine il 12 novembre 1933,inizia la carriera alla Ghia e alla Pininfarina, ma nel 1958 lascia Torino e viene assunto dalla Mercedes. Nel 1975 ne diviene il capo dello Stile, responsabilità che manterrà fino al 1999. Oggi ha una serie di collaborazioni come consulente di design. Lintervista è stata realizzata a Milano da Gian Luca Pellegrini ed è ...

dinoadduci : Le grandi interviste - Bruno Sacco, l'italiano che rivoluzionò la Stella - quattroruote : Per la rubrica 'Le grandi interviste', oggi vi riproponiamo il nostro colloquio con Bruno Sacco, l'italiano che riv… - RaderSerge : RT @FabioFranchi1: Per spiegare l'alta letalità in Lombardia, avevo avanzato delle ipotesi. Una discussione approfondita è venuta da due g… - milansette : M. Simone: 'Theo ha grandi numeri. Non è facile entrare nella nazionale francese ma merita un occhio di riguardo' - sportli26181512 : M. Simone: 'Theo ha grandi numeri. Non è facile entrare nella nazionale francese ma merita un occhio di riguardo':… -

Ultime Notizie dalla rete : grandi interviste Le grandi interviste: Nick Mason dei Pink Floyd Quattroruote Turismo post Covid-19: intervista al direttore scientifico del CST Firenze Alessandro Tortelli

I servizi che offriamo sono vari e diversificati a seconda delle esigenze ma possono riassumersi in quattro grandi settori: ricerca, formazione, servizi e consulenza”. Qual’era il quadro generale ...

Intervista al M° Mariangela Vacatello

Ad esempio ancora all’inizio di marzo ho avuto modo di sentire un concerto qui a Perugia. La vita del solista chiede un grande sacrificio di ore per lo studio e per la preparazione dei concerti. Ora ...

I servizi che offriamo sono vari e diversificati a seconda delle esigenze ma possono riassumersi in quattro grandi settori: ricerca, formazione, servizi e consulenza”. Qual’era il quadro generale ...Ad esempio ancora all’inizio di marzo ho avuto modo di sentire un concerto qui a Perugia. La vita del solista chiede un grande sacrificio di ore per lo studio e per la preparazione dei concerti. Ora ...