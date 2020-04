Le donne hanno preso sulle spalle gli equilibri | ma assenti dai tavoli che ridisegnano

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Non vede parità di genere e si dice amareggiata. Al Corriere della Sera, Emma Bonino parla della mancata meritocrazia e dell’assenza delleal potere, in particolare in quei gruppi che dovrebbero ridisegnare l’Italia: “Nessuna nel comitato tecnico scientifico che lavora con la Protezione civile. Quattro su 17 in quello di Colao”.“In Italia la parità di genere esiste solo il sabato e alla domenica nei convegni. Poi dal lunedì chi ha il potere reinserisce il pilota automatico e sceglie gli uomini che conosce, di cui è amico, che gli girano intorno. Ci saranno ormai già 15 task force e un proliferare di “” che sembra di stare all’Ikea, e lesono infima minoranza. Altro che parità di genere”.Il suo pensiero va poi alle tanteche in questo periodo così delicato ...