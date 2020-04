L’azzardo morale della Bce verso l’Italia (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il dibattito in Europa si è ormai cristallizzato. Per superare la crisi del covid-19 i governi europei sembrano infatti divisi su due sole opzioni: la mutualizzazione del debito attraverso l’emissione di eurobond oppure il ricorso al Meccanismo europeo di stabilità. Coronabond o Mes. Nient’altro sembra essere all’orizzonte dei tavoli di Bruxelles. Dov’è finita la Bce? Eppure questa impasse che vede contrapposti due schieramenti opposti e apparentemente inamovibili sulle loro posizioni, potrebbe essere il preludio del collasso dell’intera struttura europea. L’esecutivo italiano ha già per esempio dichiarato a più riprese che senza i coronabond, l’Italia farà da sola. Dunque occorre chiedersi, per quale motivo le cancellerie europee si sono concentrate su due posizioni apparentemente inconciliabili, quando ... Leggi su it.insideover (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il dibattito in Europa si è ormai cristallizzato. Per superare la crisi del covid-19 i governi europei sembrano infatti divisi su due sole opzioni: la mutualizzazione del debito attral’emissione di eurobond oppure il ricorso al Meccanismo europeo di stabilità. Coronabond o Mes. Nient’altro sembra essere all’orizzonte dei tavoli di Bruxelles. Dov’è finita la Bce? Eppure questa impasse che vede contrapposti due schieramenti opposti e apparentemente inamovibili sulle loro posizioni, potrebbe essere il preludio del collasso dell’intera struttura europea. L’esecutivo italiano ha già per esempio dichiarato a più riprese che senza i coronabond, l’Italia farà da sola. Dunque occorre chiedersi, per quale motivo le cancellerie europee si sono concentrate su due posizioni apparentemente inconciliabili, quando ...

ricpuglisi : +++ CHI RAGIONA SU MONETIZZAZIONE DEL DEBITO SENZA CITARE L'AZZARDO MORALE DOVREBBE RESTITUIRE SUBITO LA LAUREA IN ECONOMIA (SE CE L'HA) +++ - nemiroski : RT @Phastidio: A crisi finita, le grandi aziende andranno regolate come le banche, con limiti imposti a indebitamento e uso di strumenti ri… - PulcinoRossoner : RT @Phastidio: A crisi finita, le grandi aziende andranno regolate come le banche, con limiti imposti a indebitamento e uso di strumenti ri… - Raf17Pallotto : RT @Phastidio: A crisi finita, le grandi aziende andranno regolate come le banche, con limiti imposti a indebitamento e uso di strumenti ri… - gpellarin84 : RT @Phastidio: A crisi finita, le grandi aziende andranno regolate come le banche, con limiti imposti a indebitamento e uso di strumenti ri… -

Ultime Notizie dalla rete : L’azzardo morale Centeno: «Il debito crescerà. Mes, non c’è troika». La partita del Recovery Fund Corriere della Sera