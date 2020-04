L'appello: "Farmaci e vaccino contro il covid-19 accessibili a tutti" (Di mercoledì 22 aprile 2020) “L’appello di un gruppo di medici, esperti di salute pubblica, accademici, intellettuali e associazioni. Possibili monopoli possono solo prolungare questa pandemia.L’epidemia di covid-19 si sta lasciando dietro un’enorme sofferenza, una devastazione umana e sociale difficile da raccontare e, pur provocando un numero di vittime enormemente inferiore ad altre epidemie, come HIV/AIDS o tubercolosi, sta producendo un danno globale incommensurabilmente maggiore in termini di impatto economico e abitudini di vita. Per ridurre l’impatto e la mortalità provocati dal covid-19, oltre alla prevenzione e al controllo della malattia, resta essenziale lo sviluppo di trattamenti efficaci, di strumenti diagnostici e di un vaccino. L’attuale pandemia ha sottolineato con grande evidenza la centralità dell’intervento pubblico, coordinato anche a ... Leggi su huffingtonpost L'appello dei medici : "Farmaci e vaccino siano accessibili per tutti"

"L'appello di un gruppo di medici, esperti di salute pubblica, accademici, intellettuali e associazioni. Possibili monopoli possono solo prolungare questa pandemia.L'epidemia di covid-19 si sta lasciando dietro un'enorme sofferenza, una devastazione umana e sociale difficile da raccontare e, pur provocando un numero di vittime enormemente inferiore ad altre epidemie, come HIV/AIDS o tubercolosi, sta producendo un danno globale incommensurabilmente maggiore in termini di impatto economico e abitudini di vita. Per ridurre l'impatto e la mortalità provocati dal covid-19, oltre alla prevenzione e al controllo della malattia, resta essenziale lo sviluppo di trattamenti efficaci, di strumenti diagnostici e di un vaccino. L'attuale pandemia ha sottolineato con grande evidenza la centralità dell'intervento pubblico, coordinato anche a ..."

