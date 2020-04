Lapo Elkann | Sogno di diventare padre Chiamerei mia figlia Italia

RepubblicaTv : Italia per Sempre, Lapo Elkann in diretta con Frankie HI NRG - HuffPostItalia : Italia Per Sempre, la diretta con Lapo Elkann e Frankie Hi-Nrg - EmanuelaOmal12 : @Adnkronos Ho ascoltato l'altra sera su rete 4 i discorsi di Lapo #Elkann , veramente notevoli. Ha lo stesso piglio… - RunPierwork13 : RT @giornalettismo: L'intervento di #LapoElkann ad #agorarai in cui critica la classe politica italiana e il governo: 'Mio nonno sarebbe an… - prestia_fabio : RT @claudoe: Sapete, a me Lapo Elkann piace e lo vedo migliore di tanti altri nel ruolo di ‘opinionista’. Detesto le battutine da coglioni.… -

Lapo Elkann Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Lapo Elkann