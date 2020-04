L’abito da sposa della Principessa Margaret | capolavoro di stile anche dopo 60 anni

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Nonostante la sua vita amorosa instabile, riflesso di un carattere irrequieto e profondamente anticonformista, la ribelle – e bellissima – sorella di Elisabetta II, la Principessa Margaret, nella primavera del 1960, per la precisione il 6 maggio, si sposò con il fotografo Anthony Armstrong-Jones: dopo un legame turbolento con Peter Townsend, con il quale non convolò a nozze per timore di perdere il suo status (lui era divorziato, e all’epoca la famiglia reale non accettava unioni ufficiali di questo tipo), la sorella della Regina si impegnò con il celebre fotografo britannico nella consueta e spettacolare cornice della Westminster Abbey, in una cerimonia da sogno.