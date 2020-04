La vera sfida di Papa Francesco | guidare la Chiesa nell' oscurità

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 22 aprile 2020)Boeziè il primo pontefice della storia costretto a condurre la barca di Pietro durante una pandemia accelerata dalla globalizzazione "Pensavamo di rimanere sani in un mondo malato". Nel corso di queste settimane,ha pronunciato molte frasi dense di significato. La proposizione citata è tra quelle che rischiano di rimanere impressea storia. Se non altro perché Jorge Mario Bergoglio, con quella sentenza, ha forse definito una volta per tutte il cuore della sua pastorale. Il mondo - dice il Santo Padre - è malato. Gli uomini non possono pensare - come avevano fatto - di uscirne sempre indenni. L'ex arcivescovo di Buenos Aires, che è un teologo del popolo, sta avvisando l'umanità sui rischi derivanti dalla gestione sfrenata della globalizzazione. Una gestione che per ilsconvolge ...