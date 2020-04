La Tac polmonare per la diagnosi di Covid-19? Meglio di no (Di mercoledì 22 aprile 2020) Un’immagine dei polmoni ottenuta tramite Tac che mostra un’embolia polmonare (foto: Cavallini James via Getty Images)Il nuovo coronavirus può manifestarsi con sintomi e intensità diverse, a seconda della fascia d’età, della presenza di patologie, della tempestività della diagnosi e di altri fattori. In generale, c’è chi non ha alcun disturbo o ne ha pochissimi, chi invece sviluppa febbre alta e tosse e in qualche caso si arriva anche a polmonite e purtroppo a difficoltà respiratorie importanti. Tanto che in Cina, quando l’epidemia era già molto estesa, le autorità della provincia di cui fa parte Wuhan hanno deciso di fare la diagnosi, oltre che col tampone tradizionale, con la Tac polmonare. In questo modo tutte le persone con sintomi e una Tac polmonare alterata ricevevano una diagnosi di Covid-19 e ... Leggi su wired Virus - Johnson sotto ossigeno ma "non è attaccato al ventilatore polmonare"

Coronavirus - “Boris Johnson non è attaccato al ventilatore polmonare”. In Cina nessun morto per la prima volta dal 19 gennaio e Wuhan esce dall’isolamento dopo due mesi e mezzo

Coronavirus - si aggrava nella notte il premier britannico Boris Johnson : è attaccato al ventilatore polmonare (Di mercoledì 22 aprile 2020) Un’immagine dei polmoni ottenuta tramite Tac che mostra un’embolia(foto: Cavallini James via Getty Images)Il nuovo coronavirus può manifestarsi con sintomi e intensità diverse, a seconda della fascia d’età, della presenza di patologie, della tempestività dellae di altri fattori. In generale, c’è chi non ha alcun disturbo o ne ha pochissimi, chi invece sviluppa febbre alta e tosse e in qualche caso si arriva anche a polmonite e purtroppo a difficoltà respiratorie importanti. Tanto che in Cina, quando l’epidemia era già molto estesa, le autorità della provincia di cui fa parte Wuhan hanno deciso di fare la, oltre che col tampone tradizionale, con la Tac. In questo modo tutte le persone con sintomi e una Tacalterata ricevevano unadi-19 e ...

Cesare25674154 : @danieleg1976 Questa è una tac Polmonare . Questa è come presenta una polmonite interstiziale. La parte dei polmoni… - ANRI82967503 : Il video acquisito dalla CNN, ora circolante in rete, mostra le immagini 3D della Tac polmonare di un soggetto 59en… - thalwil16 : @GianfrancoDura3 Problemi anche di terapia. Sembra che la polmonite nn sia esattamente la causa della morte In quan… -

Ultime Notizie dalla rete : Tac polmonare La Tac polmonare per la diagnosi di Covid-19? Meglio di no Wired.it La Tac polmonare per la diagnosi di Covid-19? Meglio di no

Tanto che in Cina, quando l’epidemia era già molto estesa, le autorità della provincia di cui fa parte Wuhan hanno deciso di fare la diagnosi, oltre che col tampone tradizionale, con la Tac polmonare.

L’ospedale di Piacenza scopre come intuire la gravità del coronavirus

Abbiamo lavorato con più rigore possibile, per far emergere elementi utili al confronto”. L’equipe del dottor Michieletti ha preso in esame la porzione di polmone sana, risparmiata dalla polmonite, e ...

Tanto che in Cina, quando l’epidemia era già molto estesa, le autorità della provincia di cui fa parte Wuhan hanno deciso di fare la diagnosi, oltre che col tampone tradizionale, con la Tac polmonare.Abbiamo lavorato con più rigore possibile, per far emergere elementi utili al confronto”. L’equipe del dottor Michieletti ha preso in esame la porzione di polmone sana, risparmiata dalla polmonite, e ...