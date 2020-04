La Spezia | il partigiano William compie 92 anni | i vicini gli cantano Bella Ciao dalle

(Di mercoledì 22 aprile 2020) A Lai festeggiamenti, dal balcone, per il 92esimo compleanno delUmbertovigna, nome di battagliaL'articolo La, il92: iglifinestre per festeggiare proviene da Il Fatto Quotidiano.

HuffPostItalia : Il partigiano fa il compleanno: a La Spezia si canta Bella Ciao dai balconi (VIDEO) - BGarattini : Il partigiano fa il compleanno: a La Spezia si canta Bella Ciao dai balconi (VIDEO) | L'HuffPost - beppeMecconi : Il partigiano fa il compleanno: a La Spezia si canta Bella Ciao dai balconi (VIDEO) - airamonivas : RT @HuffPostItalia: Il partigiano fa il compleanno: a La Spezia si canta Bella Ciao dai balconi (VIDEO) - Seal513 : La schifezza della schifezza del mondo. La Repubblica: Spezia, tutti alla finestra a cantare Bella Ciao per il c… -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia partigiano

La Spezia - Domenica diversa in Via Prione. Ieri pomeriggio i condomini di un palazzo del centro si sono affacciati alla finestra per fare gli auguri di buon compleanno a una figura storica della ...Si chiama Umberto Bellavigna, in arte William, il partigiano che a La Spezia ha compiuto 92 anni. Così, dal balcone, è stata intonata dai vicini «Bella Ciao» per augurargli un felice compleanno.