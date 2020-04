La situazione a Villa Margherita: entro domani saranno oltre 20 i pazienti Covid dimessi (Di mercoledì 22 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSono giornate di doppi tamponi negativi, guarigioni dal Covid-19 e dimissioni di pazienti presso la Casa di cura Villa Margherita di Benevento. Un momento atteso in Clinica, come un caldo spiraglio di sole dopo lunghe giornate grigie. E’ questo l’incipit della nota stampa inviata dall’ufficio comunicazione della clinica. Dei 47 pazienti attualmente ricoverati presso la Clinica di Piano Cappelle, infatti, 9 sono stati dimessi ieri (martedì 21 aprile) a seguito del doppio tampone negativo e altri 8 oggi (mercoledì 22). domani sarà ancora una giornata di dimissioni per un numero programmato di 7/8 pazienti. Per i 17 pazienti ancora positivi è prevista nel giro di pochi giorni la doppia tamponatura. “Il Covid ha stravolto la quotidianità e l’attività tradizionale della nostra clinica – ... Leggi su anteprima24 Villaggio dei Ragazzi : “Lavoriamo per aggiornarvi sulla situazione coronavirus” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSono giornate di doppi tamponi negativi, guarigioni dal-19 e dimissioni dipresso la Casa di curadi Benevento. Un momento atteso in Clinica, come un caldo spiraglio di sole dopo lunghe giornate grigie. E’ questo l’incipit della nota stampa inviata dall’ufficio comunicazione della clinica. Dei 47attualmente ricoverati presso la Clinica di Piano Cappelle, infatti, 9 sono statiieri (martedì 21 aprile) a seguito del doppio tampone negativo e altri 8 oggi (mercoledì 22).sarà ancora una giornata di dimissioni per un numero programmato di 7/8. Per i 17ancora positivi è prevista nel giro di pochi giorni la doppia tamponatura. “Ilha stravolto la quotidianità e l’attività tradizionale della nostra clinica – ...

In tale ottica sono state acquisite le relazioni effettuate dalle Asl, che hanno fotografato la situazione delle residenze al loro arrivo, avvenuto generalmente nei primi giorni di aprile. In ...

Davanti a questa situazione, riteniamo che oggi, più che mai abbiamo serva un team di professionisti ... ritiene che l’idea di realizzare all’ex Villa Bianca il Centro Covid non è appropriata, e non ...

In tale ottica sono state acquisite le relazioni effettuate dalle Asl, che hanno fotografato la situazione delle residenze al loro arrivo, avvenuto generalmente nei primi giorni di aprile. In ...