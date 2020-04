La Sicilia in balia degli sbarchi Il governo vuole accogliere tutti

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Mauro Indelicato Sofia Dinolfo Le condizioni meteo delle prossime settimane potrebbero favorire gli arrivi autonomi da parte dei migranti sulle costene. I sindaci delle città maggiormente interessate fanno sentire la propria voce e non mancano le interrogazioni parlamentari poste non solo dai leghisti ma anche da parte dei grillini Nonostante le preoccupazioni dei sindaci eamministratori del territorio, per adesso il Viminale sembra aver scelto la sua strada nella gestionedi migranti in tempi di coronavirus: verranno cercate delle strutture idonee adle persone che, da qui in avanti, arriveranno a bordo dei barconi. Del resto, lo ha ribadito ieri in audizione alla commissione affari costituzionali della Camera lo stesso ministro Luciana Lamorgese: “Dobbiamo fare rispettare le quarantene, anche ai migranti ...