La richiesta dei gay: "Anche noi vogliamo entrare nelle task force anti Covid" (Di mercoledì 22 aprile 2020) Ignazio Riccio I nuovi esperti andrebbero ancora di più ad ingolfare commissioni già ben nutrite. Si tratta, infatti, di 15 squadre composte da 450 consulenti Una quota per i gay nelle task force anti-Coronavirus. La richiesta arriva dal portavoce del Gay Center, Fabrizio Marrazzo, che in una nota evidenzia come nonostante la comunità lesbica, trans e gay rappresenti il 15% della popolazione italiana, nessun esponente è stato coinvolto ai vertici degli organismi creati per contrastare l’epidemia da Covid-19. “Sono state ignorate le nostre problematiche”, spiega Marrazzo, richiamando addirittura l’Organizzazione delle nazioni unite. “L’Onu – è scritto nel comunicato – sottolinea l’importanza che le misure dei governi, introdotte per mitigare l’impatto economico della crisi, debbano ... Leggi su ilgiornale Lazio - il PSG piomba su Marusic : la richiesta dei biancocelesti per l'esterno montenegrino

In Malawi un tribunale ha rimandato le restrizioni per il coronavirus del governo su richiesta di un gruppo di difesa dei diritti umani

In Malawi un tribunale ha posticipato le restrizioni per il coronavirus del governo su richiesta di un gruppo di difesa dei diritti umani (Di mercoledì 22 aprile 2020) Ignazio Riccio I nuovi esperti andrebbero ancora di più ad ingolfare commissioni già ben nutrite. Si tratta, infatti, di 15 squadre composte da 450 consulenti Una quota per i gay-Coronavirus. Laarriva dal portavoce del Gay Center, Fabrizio Marrazzo, che in una nota evidenzia come nonostante la comunità lesbica, trans e gay rappresenti il 15% della popolazione italiana, nessun esponente è stato coinvolto ai vertici degli organismi creati per contrastare l’epidemia da-19. “Sono state ignorate le nostre problematiche”, spiega Marrazzo, richiamando addirittura l’Organizzazione delle nazioni unite. “L’Onu – è scritto nel comunicato – sottolinea l’importanza che le misure dei governi, introdotte per mitigare l’impatto economico della crisi, debbano ...

SaveChildrenIT : Ci uniamo alla richiesta della sottosegretaria alla Salute @szampa56 di accertare la presenza di minori sulla… - Elbareport : Porto Azzurro: riaperto il bando per la richiesta dei buoni spesa - Elbareport - Quotidiano di informazione online… - maxpom4 : RT @sruotolo1: @giuseppe_galise Come sa, da tempo giace al consiglio di disciplina dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia una richiest… - MLSREplat : Compila il form per descrivere la casa dei tuoi sogni, seleziona gli agenti immobiliari più esperti a cui affidare… - PippoDabba : @LuigiBrugnaro @PDVenezia @Gazzettino @nuova_venezia @corriereveneto @Agenzia_Dire @SimonVenturini @MorrisCeron… -

Ultime Notizie dalla rete : richiesta dei Mobilità, ritiro domanda presentata. Richiesta presa in considerazione se giunge entro il 31 maggio Orizzonte Scuola Eros Ramazzotti: ritorno di fiamma con Marica Pellegrinelli?

... desidera fornirLe delle ulteriori indicazioni per l’esercizio dei Suoi diritti nei confronti del Titolare al fine di agevolare l’esercizio dei Suoi diritti. Per effettuare la sua richiesta al ...

Ospedaletti: sta per essere completata la consegna delle mascherine ai circa 3.500 residenti

Intanto il Sindaco Daniele Cimiotti ha inviato una lettera di ringraziamento al Prefetto della Provincia di Imperia dott. Alberto Intini per la considerazione data alla richiesta di agevolare i ...

... desidera fornirLe delle ulteriori indicazioni per l’esercizio dei Suoi diritti nei confronti del Titolare al fine di agevolare l’esercizio dei Suoi diritti. Per effettuare la sua richiesta al ...Intanto il Sindaco Daniele Cimiotti ha inviato una lettera di ringraziamento al Prefetto della Provincia di Imperia dott. Alberto Intini per la considerazione data alla richiesta di agevolare i ...