La ricetta delle polpette dell’Ikea. E non c’è bisogno di aggiungere altro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Ci sono dei prodotti alimentari fatti per entrare nella mitologia. La noce di prosciutto al pepe, per esempio. Sistemata nello stesso preciso punto nella corsia di ogni Autogrill, non c’è certezza su quanti l’abbiano realmente acquistata. Eppure deve trattarsi di un mucchio di gente visto che, anno dopo anno, la noce è lì. Immobile, in mezzo ad altre noci di prosciutto, “pronta” a prestarsi pure per un selfie con Berlusconi. Lo stesso vale per ledell’Ikea. Solo che in questo caso possiamo essere certi che siano molto apprezzate: si narra di gente che affronta(va) la marea umana riversata nel grande mobilificio il fine settimana solo per mangiarle.e purè ma anchee patatine. E ragazzi, può sembrare strano ma anche in Italia, il Paese dove la domenica senza arrosto è un giorno buttato nel ...