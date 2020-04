La Reggia di Caserta presenta il nuovo logo E per la riapertura pensa a visite

Un nuovo logo per la Reggia di Caserta, anzi due: uno per le comunicazioni istituzionali e aspetti come il materiale d’ufficio o la segnaletica interna, l’altro per la parte commerciale, per tutto ciò che sarà merchandising, tra magliette, tazze, matite. Un logo con le iniziali di Reggia e Caserta, Re Carlo, Real Casa, “R” e “C”, ben in evidenza, ma sui prodotti commercializzati ci sarà sulle due lettere anche una corona. Il nuovo logo è stato presentato nel corso di una conferenza stampa online. “La Reggia di Caserta ha assoluta necessità di trasmettere una nuova immagine – ha detto il direttore del museo patrimonio Unesco Tiziana Maffei – perché è un complesso straordinario, ma ancora poco noto”.

