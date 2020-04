La quarantena di Valeria Marini | “Amore e cura per me stessa | ne usciremo migliori”

Valeria_B_ : @valharryo Quando finisce la quarantena abbiamo detto??? - Valeria_B_ : @valharryo A fine quarantena ti va? ?? - Valeria_Gu : RT @mannocchia: il tempo dell'isolamento con chi una casa non ce l'ha la quarantena delle mense e di chi dorme in strada, per @espressonli… - Valeria_Ponti : @maurob2r @Ri_Ghetto È il giusto modo di prendere questa quarantena. Chi è come noi dovrebbe imparare che purtroppo… - Valeria_Randone : Chi ha il #nidovuoto come vive la quarantena? E chi lo ha toppo pieno? #valeriarandone #domenica #terapiadicoppia -

