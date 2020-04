La quarantena di Antonella Clerici è un privilegio: “Molti mi ritenevano pazza” (Foto) (Di mercoledì 22 aprile 2020) Da due anni Antonella Clerici vive ad Arquata Scrivia ed è nel suo bosco che sta trascorrendo la quarantena consapevole che per lei il lockdown nel suo posto del cuore sia un vero privilegio (Foto). Un bosco meraviglioso dove passeggiare ogni mattina con Vittorio Garrone, la possibilità di respirare aria pura, di prendere il sole, di vivere a stretto contatto con la natura, anche di abbracciare gli alberi e di restare lontana da occhi indiscreti. La sua quotidianità in questo periodo di emergenza coronavirus è fatta di cose semplici, sono tornate le ricette con gli amici chef e c’è anche l’orto ma di quello si occupa Vittorio Garrone, lo rilassa, per lui è terapeutico. Antonella Clerici racconta la sua quarantena a Rtl e confida che quando ha lasciato Roma, La prova del cuoco e il resto, per andare a convivere in Piemonte con ... Leggi su ultimenotizieflash Pietro Delle Piane - quarantena 'in bianco' con Antonella Elia : "Il barattolo è intatto"

Pietro Delle Piane : "Con Antonella Elia sarà una quarantena a luci rosse"

GF Vip : quarantena a luci rosse tra Antonella Elia e il fidanzato (Di mercoledì 22 aprile 2020) Da due annivive ad Arquata Scrivia ed è nel suo bosco che sta trascorrendo laconsapevole che per lei il lockdown nel suo posto del cuore sia un vero). Un bosco meraviglioso dove passeggiare ogni mattina con Vittorio Garrone, la possibilità di respirare aria pura, di prendere il sole, di vivere a stretto contatto con la natura, anche di abbracciare gli alberi e di restare lontana da occhi indiscreti. La sua quotidianità in questo periodo di emergenza coronavirus è fatta di cose semplici, sono tornate le ricette con gli amici chef e c’è anche l’orto ma di quello si occupa Vittorio Garrone, lo rilassa, per lui è terapeutico.racconta la suaa Rtl e confida che quando ha lasciato Roma, La prova del cuoco e il resto, per andare a convivere in Piemonte con ...

SonDandelion : RT @TgrRaiFVG: Non sono solo gli anziani ad essere colpiti dal #coronavirus, sentiamo cosa ci racconta Antonella Crevatin, infermiera e fon… - mo_ni26 : RT @7_laurab: Pensiero delle 14.20 in quarantena..Antonella che nel video dice a Licia:'te lo rinfaccerò tutto il resto della mia vita in c… - 7_laurab : Pensiero delle 14.20 in quarantena..Antonella che nel video dice a Licia:'te lo rinfaccerò tutto il resto della mia… - Eleonor48801263 : RT @TgrRaiFVG: Non sono solo gli anziani ad essere colpiti dal #coronavirus, sentiamo cosa ci racconta Antonella Crevatin, infermiera e fon… - venetianspring : RT @TgrRaiFVG: Non sono solo gli anziani ad essere colpiti dal #coronavirus, sentiamo cosa ci racconta Antonella Crevatin, infermiera e fon… -