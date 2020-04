(Di mercoledì 22 aprile 2020) Il sindacato(GdP) dubita che abbia senso continuare la stagionedurante la pandemia di coronavirus. Secondo quanto riportatoDpa dal vicepresidente del GdP Jörg Radek giocare acomrebbe solo dei rischi ”senza un’epidemia, il calcio richiede un intenso dispiegamento del personale di. Se la stagione continuasse con partite a, ci sarebbe il pericolo che i tifosi si riuniscano fuori dagli stadi per supportare le loro squadre, nonostante le distanze sociali imposte per limitare la diffusione del virus. Le partite di calcio implicherebbero molti più costi per più personale per lae aumenterebbe il rischio di infezione” L'articolo LailNapolista.

napolista : La polizia tedesca contraria alla ripresa della Bundesliga, anche a porte chiuse Secondo il vicepresidente del GdP… - Under_A_Sky : @AndreaRispoli9 @Vittoriog82 @tvdellosport @AlfredoPedulla @MCriscitiello @giomalago @Coninews… - Under_A_Sky : @tvdellosport Scelta giustissima, guardate in Germaniam fanno un ragionamento senza dubbio importante: in Italia qu… - 7rancescoCerqua : RT @Fantacalcio: Il sindacato della polizia tedesca contro la ripresa della Bundesliga: 'Intenso dispiegamento del personale' - Fantacalcio : Il sindacato della polizia tedesca contro la ripresa della Bundesliga: 'Intenso dispiegamento del personale'… -

Ultime Notizie dalla rete : polizia tedesca

Mentre l'Europa intera si confronta sulla ripresa dei campionati nazionali e in attesa di capire come la Uefa concilierà posizioni inevitabilmente differenti in merito alle coppe, in Germania, il ...La presenza della polizia è molto discreta. Com’è possibile ... L’età media dei malati è molto più bassa che in Italia, secondo gli esperti per via della peculiarità della società tedesca dove i ...