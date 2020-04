La pandemia negli Usa si poteva evitare Ora con 40mila morti Trump vuole riaprire tutto

Leggi su tpi

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Coronavirus Usa, perché ora voglionoprima di tutti WASHINGTON – Quando ho iniziato a scrivere quest’articolo, volevo parlare di come gli Stati Uniti e l’amministrazioneavessero avuto due mesi di tempo, e numerosi avvertimenti, peruna epidemia nel paese. Poi è venuta fuori la storia di volerl’America già per i primi di maggio, nonostante gli States abbiano ottocentomila casi, più die il probabile raggiungimento di un milione d’infetti per la fine del mese, secondo varie stime.ciò, mentre gli epidemiologi affermano che tornare alla normalità, adesso, sia una follia e molti cittadini, in diversi stati, siano scesi in strada a protestare contro le restrizioni. Infine, quando credevo che la situazione fosse già abbastanza surreale, è arrivata, questo ...