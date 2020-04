La nicotina protegge dal virus: l'ipotesi viene dalla Francia (Di mercoledì 22 aprile 2020) Alessandro Ferro La clamorosa ipotesi lanciata da alcuni ricercatori francesi nasce dalla bassa percentuale di fumatori su campione di 350 ricoverati: soltanto il 5%. Saranno condotti test con cerotti alla nicotina per verificare l'ipotesi. Il Prof. Maga non ci sta: "È pericoloso anche solo ventilare l'ipotesi" Per la prima volta (fino a prova contraria) nella storia, fumare potrebbe avere un effetto benevolo, "positivo": bloccare l'infezione del Coronavirus. Secondo uno studio francese, la nicotina proteggerebbe dal virus. È questa l'ipotesi alla base di studi preventivi e terapeutici che saranno presto lanciati dall'ospedale parigino di La Pitiè Salpetrière e che stravolge le convinzioni scientifiche sostenute dalla maggior parte dei virologi secondo cui fumo e obesità sono i fattori che aumentano la letalità del Covid-19. Ricoveri ... Leggi su ilgiornale LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. La nicotina protegge dal coronavirus? In Campania sì alle consegne a domicilio

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. La nicotina protegge dal coronavirus? (Di mercoledì 22 aprile 2020) Alessandro Ferro La clamorosalanciata da alcuni ricercatori francesi nascebassa percentuale di fumatori su campione di 350 ricoverati: soltanto il 5%. Saranno condotti test con cerotti allaper verificare l'. Il Prof. Maga non ci sta: "È pericoloso anche solo ventilare l'" Per la prima volta (fino a prova contraria) nella storia, fumare potrebbe avere un effetto benevolo, "positivo": bloccare l'infezione del Corona. Secondo uno studio francese, larebbe dal. È questa l'alla base di studi preventivi e terapeutici che saranno presto lanciati dall'ospedale parigino di La Pitiè Salpetrière e che stravolge le convinzioni scientifiche sostenutemaggior parte dei virologi secondo cui fumo e obesità sono i fattori che aumentano la letalità del Covid-19. Ricoveri ...

Agenzia_Italia : #Fumare protegge dal #COVID19? In #Francia studio con tamponi alla #nicotina - BlitzQuotidiano : Fumare protegge dal coronavirus? In Francia studio con tamponi alla nicotina. Esperto italiano: “Ipotesi pericolosa… - Krono65 : RT @Agenzia_Italia: #Fumare protegge dal #COVID19? In #Francia studio con tamponi alla #nicotina - PaoloTarantola : Fumare protegge dal Covid? In Francia studio con tamponi alla nicotina - dottespositoma1 : Fumare protegge dal Covid? In Francia studio con tamponi alla nicotina -