La maratona #OnePeopleOnePlanet nella Giornata Mondiale della Terra con Zucchero dal Colosseo (Di mercoledì 22 aprile 2020) La 50esima Giornata della Terra viene celebrata in tutto il mondo oggi, mercoledì 22 aprile. La maratona #OnePeopleOnePlanet è proposta dalla Rai e organizzata da Earth Day Italia, sede italiana ed europea dell’Earth Day Network di Washington (l’ONG internazionale che promuove la Giornata Mondiale della Terra delle Nazioni Unite). Si tratta di una maratona globale per la salvaguardia del Pianeta, proposta in diretta streaming dalle 8.00 alle 20.00 da RaiPlay. Tanti gli ospiti in programma nel corso della Giornata del 22 aprile. Tra questi anche Zucchero per una performance eccezionale dalla piazza antistante il Colosseo di Roma. Artisti, cantanti, attori, scienziati, giornalisti, rappresentanti istituzionali e gente comune si alternano in diretta con approfondimenti, testimonianze, performance artistiche e culturali per ... Leggi su optimagazine Il Planetario di Reggio Calabria partecipa a #OnePeopleOnePlanet : la maratona multimediale per celebrare il 50° Earth Day delle Nazioni Unite

Giornata della Terra 2020 : oggi il significativo doodle di Google e l’evento #OnePeopleOnePlanet - la maratona online per il 50° Earth Day

Earth Day 2020 : l’INGV partecipa alla maratona #OnePeopleOnePlanet (Di mercoledì 22 aprile 2020) La 50esimaviene celebrata in tutto il mondo oggi, mercoledì 22 aprile. Laè proposta dalla Rai e organizzata da Earth Day Italia, sede italiana ed europea dell’Earth Day Network di Washington (l’ONG internazionale che promuove ladelle Nazioni Unite). Si tratta di unaglobale per la salvaguardia del Pianeta, proposta in diretta streaming dalle 8.00 alle 20.00 da RaiPlay. Tanti gli ospiti in programma nel corsodel 22 aprile. Tra questi ancheper una performance eccezionale dalla piazza antistante il Colosseo di Roma. Artisti, cantanti, attori, scienziati, giornalisti, rappresentanti istituzionali e gente comune si alternano in diretta con approfondimenti, testimonianze, performance artistiche e culturali per ...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.