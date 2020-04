La LegaBasket boccia la Serie A a venti squadre

Leggi su lapiazzettadellosport

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Tempo di Lettura: 3 minuti Nella videoconferenza di ieri la Lega Basket ha cominciato a ragionare sulla prossima stagione. Partendo dal tema principale che è quello del format, ovvero quanteparteciperanno al prossimo campionato diA. Nessuna decisione definitiva in proposito, al momento si è andati per esclusione: la maggior parte dei club ha infattito l’idea di un torneo a 20divise in due gironi. Restano aperte quindi le opzioni di un torneo di elite (14 club), oppure un campionato a 16 o 18che sembrano le piste più praticabili. Possibile quindi la presenza di almeno una ripescata o forse più se ci dovessero essere delle defezioni. Nel frattempo la Lnp, ovvero laA-2, vorrebbe chiedere alla Fip una proroga dei termini di iscrizione dal 30 giugno al 31 luglio. Una mossa che va letta proprio in questo ...