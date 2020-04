La Lega sostiene che Report e Indovina chi viene a cena facciano inchieste contro il Made in Italy (Di mercoledì 22 aprile 2020) Secondo Gian Marco Centinaio e Giorgio Maria Bergesio, senatori della Lega all’interno della commissione di Vigilanza Rai, due trasmissioni della televisione pubblica come Report e Indovina chi viene a cena si adoperano per realizzare trasmissioni che ledono il Made in Italy. Due noti programmi di approfondimento e inchiesta, insomma, finiscono al centro di una interrogazione parlamentare che vedrà coinvolti i vertici della Rai. LEGGI ANCHE > Il vicesegretario della Lega condannato per la finta telefonata sui biglietti del museo Egizio gratis agli arabi Lega contro Report e Indovina chi viene a cena «Abbiamo inviato un’interrogazione alla Rai perché chiarisca, con la massima urgenza, chi finanzia i giornalisti cosidetti freelance, nella preparazione e nella produzione finale dei servizi giornalistici trasmessi da programmi come Report o ... Leggi su giornalettismo No - nessun Istituto prestigioso sostiene un collegamento tra 5G e Covid-19 (Di mercoledì 22 aprile 2020) Secondo Gian Marco Centinaio e Giorgio Maria Bergesio, senatori dellaall’interno della commissione di Vigilanza Rai, due trasmissioni della televisione pubblica comechisi adoperano per realizzare trasmissioni che ledono ilin Italy. Due noti programmi di approfondimento e inchiesta, insomma, finiscono al centro di una interrogazione parlamentare che vedrà coinvolti i vertici della Rai. LEGGI ANCHE > Il vicesegretario dellacondannato per la finta telefonata sui biglietti del museo Egizio gratis agli arabichi«Abbiamo inviato un’interrogazione alla Rai perché chiarisca, con la massima urgenza, chi finanzia i giornalisti cosidetti freelance, nella preparazione e nella produzione finale dei servizi giornalistici trasmessi da programmi comeo ...

M5S_Europa : La #Lega, per giustificare il voto contrario agli #Eurobond in Parlamento UE, sostiene di non averne mai voluto la… - graziano_delrio : Con #RecoveryBond le grandi forze popolari europee, dal Ppe ai socialdemocratici e ai Verdi, hanno dato un segnale… - sckscrbl : @MilkoSichinolfi purtroppo molta gente al Sud vota e sostiene i suoi amichetti della Lega con cieca fedeltà - gjscco : RT @marcellone8: @matteosalvinimi Un romano vero non voterà mai lega nord. Un romano che conosce la sua città non riconosce in te e nei tuo… - GeaPilato : RT @marcellone8: @matteosalvinimi Un romano vero non voterà mai lega nord. Un romano che conosce la sua città non riconosce in te e nei tuo… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega sostiene La Lega sostiene che Report e Indovina chi viene a cena facciano inchieste contro il Made in Italy Giornalettismo.com La Lega sostiene che Report e Indovina chi viene a cena facciano inchieste contro il Made in Italy

Secondo Gian Marco Centinaio e Giorgio Maria Bergesio, senatori della Lega all’interno della commissione di Vigilanza Rai, due trasmissioni della televisione pubblica come Report e Indovina chi viene ...

Coronavirus, perché salvare i campionati di calcio è una priorità per lo sport

E gli scontri non sono mancati anche tra i presidenti di serie A, prima del voto unanime di ieri in Lega (sul quale era favorevole il Verona). Quello che non viene spiegato, da chi sostiene la ...

Secondo Gian Marco Centinaio e Giorgio Maria Bergesio, senatori della Lega all’interno della commissione di Vigilanza Rai, due trasmissioni della televisione pubblica come Report e Indovina chi viene ...E gli scontri non sono mancati anche tra i presidenti di serie A, prima del voto unanime di ieri in Lega (sul quale era favorevole il Verona). Quello che non viene spiegato, da chi sostiene la ...