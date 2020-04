La Lega di A si ricompatta: “Portare a termine la stagione” (Di mercoledì 22 aprile 2020) La Lega Serie A si compatta per portare a termine la stagione. "L'Assemblea della Lega Serie A si è riunita questa mattina e ha confermato, con voto unanime di tutte le venti Società colLegate in video conferenza - è scritto in una nota - l'intenzione di portare a termine la stagione sportiva 2019-2020, qualora il Governo ne consenta lo svolgimento, nel pieno rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza. La ripresa dell'attività sportiva, nella cosiddetta Fase 2, come sempre evidenziato in passato, avverrà in ossequio alle indicazioni di Fifa e Uefa, alle determinazioni della Figc, nonchè in conformità ai protocolli medici a tutela dei calciatori e di tutti gli addetti ai lavori." Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 22 aprile 2020) LaSerie A si compatta per portare ala stagione. "L'Assemblea dellaSerie A si è riunita questa mattina e ha confermato, con voto unanime di tutte le venti Società colte in video conferenza - è scritto in una nota - l'intenzione di portare ala stagione sportiva 2019-2020, qualora il Governo ne consenta lo svolgimento, nel pieno rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza. La ripresa dell'attività sportiva, nella cosiddetta Fase 2, come sempre evidenziato in passato, avverrà in ossequio alle indicazioni di Fifa e Uefa, alle determinazioni della Figc, nonchè in conformità ai protocolli medici a tutela dei calciatori e di tutti gli addetti ai lavori."

