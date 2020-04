La Gran Bretagna rinvia a metà maggio la discussione sulla ripresa della Premier League (Di mercoledì 22 aprile 2020) Se ne parla tra un mese. L’eventuale accorciamento del campionato resta in standby, perché la Premier ha un problema più pressante: il caos contrattuale che si scatenerà il 30 giugno. In Inghilterra è una data molto più sentita che da noi: la scadenza dei contratti dei giocatori può scatenare un garbuglio di ricorsi legali e i club vogliono capire come muoversi, visto che l’idea di chiudere la stagione entro quel giorno è ormai un’utopia. Il Daily Telegraph scrive che la discussione su una fine prematura della stagione, inizialmente in agenda in questi giorni, è stata rimandata a metà maggio, quando si spera che la situazione epidemica in Gran Bretagna permetta lo svolgimento delle partite con più serenità. Invece la questione contratti sarà affrontata nella prossima riunione della ... Leggi su ilnapolista Al via la sperimentazione del vaccino sull'uomo in Gran Bretagna

Inflazione in frenata in Gran Bretagna

Gran Bretagna - prezzi produzione meglio di attese (Di mercoledì 22 aprile 2020) Se ne parla tra un mese. L’eventuale accorciamento del campionato resta in standby, perché laha un problema più pressante: il caos contrattuale che si scatenerà il 30 giugno. In Inghilterra è una data molto più sentita che da noi: la scadenza dei contratti dei giocatori può scatenare un garbuglio di ricorsi legali e i club vogliono capire come muoversi, visto che l’idea di chiudere la stagione entro quel giorno è ormai un’utopia. Il Daily Telegraph scrive che lasu una fine prematurastagione, inizialmente in agenda in questi giorni, è stata rimandata a metà, quando si spera che la situazione epidemica inpermetta lo svolgimento delle partite con più serenità. Invece la questione contratti sarà affrontata nella prossima riunione...

diMartedi : #Augias su #covid19: 'Visti gli errori in Gran Bretagna e negli Usa direi che la nostra classe dirigente si è disti… - repubblica : Gran Bretagna, tra il 4 e 10 aprile a Londra una persona su due è morta di coronavirus [dal nostro corrispondente A… - repubblica : Gran Bretagna, tra il 4 e 10 aprile a Londra una persona su due è morta di coronavirus - RobRe62 : RT @QuanteStorieRai: Oggi a #QuanteStorie #Rai3 dalle 12,45 ci collegheremo con Simonetta Agnello Hornby e con Corrado Augias per parlare d… - QuanteStorieRai : Cosa è successo esattamente in Gran Bretagna? Come si vive in questi giorni a Londra? Ne parliamo a #QuanteStorie… -

Ultime Notizie dalla rete : Gran Bretagna Gran Bretagna, tra il 4 e 10 aprile a Londra una persona su due è morta di coronavirus la Repubblica Coronavirus, nel Regno Unito gli studenti “potrebbero ripetere l’anno”

Nel Regno Unito si vaglia l'ipotesi a causa del coronavirus di far ripetere a tutti gli studenti l'anno per "assicurare la stessa istruzione".

Coronavirus, buone notizie: partono giovedì dalla Gran Bretagna i primi test del vaccino sull’uomo

La speranza contro il coronavirus arriva dalla Gran Bretagna, dove giovedì avranno inizio i primi test sull’uomo. Nonostante le ipotesi che questo momento potesse non giungere, un vaccino contro il ...

Nel Regno Unito si vaglia l'ipotesi a causa del coronavirus di far ripetere a tutti gli studenti l'anno per "assicurare la stessa istruzione".La speranza contro il coronavirus arriva dalla Gran Bretagna, dove giovedì avranno inizio i primi test sull’uomo. Nonostante le ipotesi che questo momento potesse non giungere, un vaccino contro il ...