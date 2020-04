La Giornata della Terra ha 50 anni

GDF : Nella giornata di oggi, dopo aver lottato contro il #Coronavirus, ci ha lasciato il Lgt. C.S. Salvatore Balbi, Coma… - PaolaPisano_Min : Le scoperte più importanti sono nate dalla capacità dell'uomo di pensare in grande. Per la Giornata mondiale della… - SkySport : Una giornata con il capitano della Roma: oggi su Sky Sport Uno è 'Dzeko Day' - sergiotambo : RT @Rafols46968519: @sergiotambo Già. Ed é il 'male' della nostra epoca. Come diceva un tale..se litighi con uno straniero, sei xenofobo, s… - marcuspascal1 : RT @Rafols46968519: @sergiotambo Già. Ed é il 'male' della nostra epoca. Come diceva un tale..se litighi con uno straniero, sei xenofobo, s… -

Giornata della Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Giornata della