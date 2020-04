La book economy salverà parrucchieri ed estetisti

Leggi su agi

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Quello della bellezza è stato tra i settori più colpiti dal Covid-19. Ma come cambierà l'esperienza dal parrucchiere? Come ci garantiremo un appuntamento in sicurezza dall'estetista? A queste e ad altre domande ha provato a dare una risposta Uala, sito dedicato al mondo della bellezza, che ha intervistato oltre 3.000 utenti in Italia e ha confrontato le risposte con quelle di 250 gestori di salon e di una selezione di top manager delle principali aziende beauty, provando a tracciare i confini della realtà con cui dovremo convivere a breve. Nuovi e-commerce per i prodotti preferiti Una cosa è certa: il coronavirus non ha fermato il desiderio di bellezza. Dal sondaggio emerge infatti che l'84% degli italiani anche durante la quarantena si è preso cura di sé. Tra coloro che non hanno rinunciato a volersi bene il 29% lo ha fatto ...