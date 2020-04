Koulibaly celebra il gol alla Juve: “Ricordo ancora il rumore dell’impatto e poi il silenzio” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Due anni fa il Napoli vinse per 1-0 in casa della Juventus, l'incontro fu deciso da un gol di Koulibaly, che oggi con un post sui social ha voluto celebrare quel momento: "Ricordo ancora il rumore dell’impatto del pallone sulla mia fronte. Poi quell’attimo di silenzio. Nella mia testa, rivivevo tutta la mia vita: attraverso la gioia di un popolo". Leggi su fanpage Koulibaly celebra l’anniversario della dipendenza del Senegal : “Auguri e forza Africa!”

FOTO - In Senegal è il giorno dell'indipendenza - Koulibaly lo celebra : "Auguri e forza Africa!" (Di mercoledì 22 aprile 2020) Due anni fa il Napoli vinse per 1-0 in casa dellantus, l'incontro fu deciso da un gol di, che oggi con un post sui social ha volutore quel momento: "Ricordoildell’impatto del pallone sulla mia fronte. Poi quell’attimo di silenzio. Nella mia testa, rivivevo tutta la mia vita: attraverso la gioia di un popolo".

alessio_morra : Anche se non vinci, comunque puoi fare la storia e in modo poetico, #Koulibaly celebra il gol in #Juve-#Napoli: 'Ri… -