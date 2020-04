Kluivert | «Chi porterei nella mia squadra? Mio padre! Cristiano Ronaldo è un’ispirazione»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Justinha parlato in una diretta Instagram sul profilo della Roma: queste le parole del giovane attaccante Justinha parlato durante la diretta Instagram Generation Amazing sul profilo della Roma. Queste le parole del giovane attaccante. CONSIGLIO AI GIOVANI – «Di continuare a crederci. Per essere un calciatore professionista devi essere pronto a fare dei sacrifici. Io dicevo spesso ho dovuto dire “no” ai miei amici che mi chiedevano di uscire. Devi dormire all’orario giusto, allenarti e mangiare bene. La scuola è importante. Io sono riuscito a prendere a completare i miei studi. L’educazione è tutto». SOGNI – «Vorrei vincere il mondiale e l’europeo con l’Olanda, è un sogno. Con la Roma vorrei finire il campionato, fare il massimo che io possa fare. Bisogna credere in se stessi e ...