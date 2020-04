Juventus-Pogba, colpo di scena: a sorpresa si inserisce l'Inter, Marotta vuole il Polpo! (Di mercoledì 22 aprile 2020) Scoppia un'altro clamoroso duello tra Juventus ed Inter anche in questa fase di (apparente) stallo del calcio europeo dettato dall’emergenza coronavirus. Apparente perché gli operatori di mercato stanno comunque gettando le basi per gli assetti futuri dei club guardando alla prossima finestra di mercato. In attesa di capire cosa accadrà al calcio giocato, se i campionati ricominceranno o salteranno definitivamente, i bianconeri e i nerazzurri si danno già battaglia in vista del mercato che... Leggi su 90min Ritorno Pogba Juventus - attenzione a Zidane e Allegri

Pogba Juventus - deciso il futuro del francese : le ultime

Mercato Juventus - da Gabriel Jesus a Pogba : 2 grandi colpi nel mirino (Di mercoledì 22 aprile 2020) Scoppia un'altro clamoroso duello traedanche in questa fase di (apparente) stallo del calcio europeo dettato dall’emergenza coronavirus. Apparente perché gli operatori di mercato stanno comunque gettando le basi per gli assetti futuri dei club guardando alla prossima finestra di mercato. In attesa di capire cosa accadrà al calcio giocato, se i campionati ricominceranno o salteranno definitivamente, i bianconeri e i nerazzurri si danno già battaglia in vista del mercato che...

TheMattDP10 : [ECCOLO! LO SOFFIAMO ALLE BIG EUROPEE?] | LA JUVENTUS SU UN MEDIANO FANT... - Lautaro79772178 : RT @RiccardoDanna1: Duello #Juventus - #Inter ??? infinito. Dopo #Tonali ???? e #Chiesa ???? sarà sfida anche per Paul #Pogba ????! [@cmdotcom]… - lautarvo : RT @RiccardoDanna1: Duello #Juventus - #Inter ??? infinito. Dopo #Tonali ???? e #Chiesa ???? sarà sfida anche per Paul #Pogba ????! [@cmdotcom]… - modazzaOrigina1 : RT @RiccardoDanna1: Duello #Juventus - #Inter ??? infinito. Dopo #Tonali ???? e #Chiesa ???? sarà sfida anche per Paul #Pogba ????! [@cmdotcom]… - RiccardoDanna1 : Duello #Juventus - #Inter ??? infinito. Dopo #Tonali ???? e #Chiesa ???? sarà sfida anche per Paul #Pogba ????! [… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Pogba Juventus, Pogba verso il Real Madrid: ingaggio troppo alto. Possibile la cessione di Pjanic Tutto Juve Juventus-Pogba, colpo di scena: a sorpresa si inserisce l'Inter, Marotta vuole il Polpo!

Negli ultimi giorni è stato riaccostato con forza all’Inter il nome di Paul Pogba. Per Top Calcio24 il centrocampista francese è uno dei primissimi se non il primo in assoluto obiettivo di ...

Lazio, Biava: «Milinkovic giocatore raro. Luiz Felipe? Brava la società»

È tutto aperto, Juventus, Lazio ed Inter se la giocano alla pari ... È bravo nella visione del gioco, soprattutto in quello aereo è devastante. Mi ricorda Pogba. Sono giocatori di spessore, e ...

Negli ultimi giorni è stato riaccostato con forza all’Inter il nome di Paul Pogba. Per Top Calcio24 il centrocampista francese è uno dei primissimi se non il primo in assoluto obiettivo di ...È tutto aperto, Juventus, Lazio ed Inter se la giocano alla pari ... È bravo nella visione del gioco, soprattutto in quello aereo è devastante. Mi ricorda Pogba. Sono giocatori di spessore, e ...