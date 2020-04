Jovanotti racconta Non Voglio Cambiare Pianeta, il docutrip tra Cile e Argentina, “una pedalata di evasione” ai tempi del Coronavirus (Di mercoledì 22 aprile 2020) Jovanotti presenta Non Voglio Cambiare Pianeta, il suo docutrip disponibile dal 24 aprile su RaiPlay. Un viaggio in bicicletta di 4.000 km tra Cile e Argentina, nei mesi di gennaio e di febbraio 2020; un bagaglio essenziale; una gopro; tante esperienze e qualche incontro da raccontare. Non Voglio Cambiare Pianeta è anche un viaggio nella poesia e proprio dalla poesia prende il titolo. Non Voglio Cambiare Pianeta è un verso del poeta Cileno Pablo Neruda, perfetto per farci entrare nel viaggio di Lorenzo e battezzare il suo nuovo progetto on the road. “È un Pianeta spettacolare il nostro”– spiega Jova –“È bello, è tragico, è magico, è diverso, è vecchio e appenanato sorprendente, imprevedibile. Mi piace, lui non va cambiato. Sta a noi Cambiare, senza retorica e senza ideologia, per poterlo ... Leggi su optimagazine 'Non voglio cambiare il pianeta' - Jovanotti racconta il suo viaggio in bici (Di mercoledì 22 aprile 2020)presenta Non, il suodisponibile dal 24 aprile su RaiPlay. Un viaggio in bicicletta di 4.000 km tra, nei mesi di gennaio e di febbraio 2020; un bagaglio essenziale; una gopro; tante esperienze e qualche incontro dare. Nonè anche un viaggio nella poesia e proprio dalla poesia prende il titolo. Nonè un verso del poetano Pablo Neruda, perfetto per farci entrare nel viaggio di Lorenzo e battezzare il suo nuovo progetto on the road. “È unspettacolare il nostro”– spiega Jova –“È bello, è tragico, è magico, è diverso, è vecchio e appenanato sorprendente, imprevedibile. Mi piace, lui non va cambiato. Sta a noi, senza retorica e senza ideologia, per poterlo ...

Su RaiPlay “Non voglio cambiare pianeta”, il docutrip di Jovanotti tra viaggio e poesia

Un modo per ritrovare se stesso dopo i bagni di folla del Jova Beach Party. “Alla fine di quella esperienza, che per me è stata un’impresa enorme, mi sentivo alla fine di una cosa ma anche all’inizio ...

