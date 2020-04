Jovanotti: “I concerti vivono di assembramenti, si faranno forse nella “fase 4”: un futuro in streaming non mi consola. Sanremo 2021 con Fiore e Ama? Siamo ad aprile, ma…” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Lorenzo Jovanotti lancia il suo nuovo progetto il docu-trip “Non voglio cambiare pianeta”, su RaiPlay dal 24 aprile, prodotto da SoleLuna, montato e diretto da Michele Lugaresi e realizzato con Federico Taddia. Una pedalata di 4000 km in sedici puntate tra Cile e Argentina. “Una esperienza nata l’esigenza di avere un contatto con la terra e la natura, dopo l’esperienza pazzesca del Jova Beach Party”, dice Lorenzo. Proprio il quel periodo l’artista avrebbe dovuto partecipare al Festival di Sanremo con gli amici Fiorello ed Amadeus (“ma fu un equivoco, non dovevo esserci in realtà”), ora il pressing per prossimo anno si fa più stringente. Da dove nasce l’idea di “Non voglio cambiare pianeta”? La mia vita è un continuo rimbalzare contro pareti inedite. Queste giornate in casa le vivo come fossero ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Emma - Tommaso Paradiso - Jovanotti e tanti altri : lo streaming “salva” la musica con concerti in diretta - dibattiti - chat - letture e ricette

di Antonella Nesi "Questo può essere una specie di tutorial della Fase 2 perché c'è uno che mantiene le distanze ma viaggia". Jovanotti parla così di 'Non voglio cambiare pianeta', il docutrip che arr ...

Olbia, ecco il maxi Drive-in: l’idea free-Covid che salva estate e concerti

Pensando a Olbia sono diverse le location che potrebbero essere utilizzate. Benché non vi siano ancora comunicazioni ufficiali in tal senso, possiamo ipotizzarne qualcuna. C’è il Molo Brin, ma anche ...

