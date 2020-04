Corriere : Coronavirus in Italia,187.327 casi positivi e 25.085 morti. Il bollettino del 22 aprile - riktroiani : Aggiornamento #Italia ?? POSITIVI: 107.699 (-10) ?? GUARITI: 54.543 (+2.943) ?? DECEDUTI: 25.085 (+437) ?? TERAPIA IN… - Manuel_SsL92 : 107.699 attuali positivi 25.085 morti (+437) 54.543 guariti (+2.943) Casi totali Italia 187.327 (+3.370)… - VivMilano : RT @Corriere: Coronavirus in Italia,187.327 casi positivi e 25.085 morti. Il bollettino del 22 aprile - Francesco_Riz : RT @Corriere: Coronavirus in Italia,187.327 casi positivi e 25.085 morti. Il bollettino del 22 aprile -

Ultime Notizie dalla rete : Italia 187 Coronavirus in Italia,187.327 casi positivi e 25.085 morti. Il bollettino del 22 aprile Corriere della Sera Italia, 187.327 casi: in 24 ore 437 morti. Frena il calo dei malati, 2.943 guariti

La Protezione civile ha diramato il bollettino legato ai casi di coronavirus in Italia, aggiornato alle ore 17 del 22 aprile. I contagiati complessivi dall'inizio dell'epidemia sono ...

Coronavirus, bollettino del 22 aprile: 187.327 contagiati di cui 54.543 guariti e 25.085 morti

In Italia il numero dei casi positivi al Coronavirus è di 187.327 (+3370 rispetto a ieri), di cui 54.543 guariti (+2.943) e 25.085 deceduti (+437 nelle ultime 24 ore). Sono questi i numeri del ...

La Protezione civile ha diramato il bollettino legato ai casi di coronavirus in Italia, aggiornato alle ore 17 del 22 aprile. I contagiati complessivi dall'inizio dell'epidemia sono ...In Italia il numero dei casi positivi al Coronavirus è di 187.327 (+3370 rispetto a ieri), di cui 54.543 guariti (+2.943) e 25.085 deceduti (+437 nelle ultime 24 ore). Sono questi i numeri del ...