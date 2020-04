"Io mi faccio penetrare, ma...". Senaldi, fuori di metafora a DiMartedì: così il governo ci spia con Immuni? Il "filmino a reti unificate" (Di mercoledì 22 aprile 2020) La App "Immuni"? "Io mi faccio penetrare, ma...". Pietro Senaldi, ospite di Giovanni Floris in collegamento con DiMartedì, dice la sua su un tema che divide politici, opinionisti, tecnici e italiani in genere. Giusto "monitorare" i dati personali, gli spostamenti e lo stile di vita dei cittadini, anche in tempi di coronavirus? Il problema della privacy è sul tavolo, e il direttore di Libero utilizza una metafora calzante: "La App Immuni mi va benissimo, uso il termine dell'avvocato. Ecco, io mi faccio 'penetrare', ma non voglio il filmino a reti unificate. E qui il governo mi deve dare delle garanzie". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 aprile 2020) La App "Immuni"? "Io mi, ma...". Pietro, ospite di Giovanni Floris in collegamento con;, dice la sua su un tema che divide politici, opinionisti, tecnici e italiani in genere. Giusto "monitorare" i dati personali, gli spostamenti e lo stile di vita dei cittadini, anche in tempi di coronavirus? Il problema della privacy è sul tavolo, e il direttore di Libero utilizza unacalzante: "La App Immuni mi va benissimo, uso il termine dell'avvocato. Ecco, io mi', ma non voglio il filmino a reti unificate. E qui il governo mi deve dare delle garanzie".

Coronavirus, passeggiate e lavoro nella fase 2: cosa si può fare

Ma cosa si potrà fare, durante la fase 2, dopo settimane di lockdown ... si potrà passeggiare anche lontano da casa Si ipotizzano riaperture e allentamenti delle restrizioni in base a fasce d’età, a ...

