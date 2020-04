Inter, Toldo: «Contrario a ripresa Serie A, gli italiani hanno altre priorità» (Di mercoledì 22 aprile 2020) Le dichiarazioni di Francesco Toldo, ex portiere dell’Inter, sui suoi migliori momenti tra i pali e sui temi di attualità Francesco Toldo si racconta nel corso del collegamento con gli studi di Sky Sport 24. Dal passato all’Inter all’emergenza del Coronavirus, ecco le parole dell’ex portiere dell’Inter. DERBY CONTRO IL MILAN – «Doppio derby in Champions nel 2003? Ne sono uscito con un ginocchio rotto. Shevchenko mi venne addosso coi tacchetti. Purtroppo non ne ho vinti parecchi. Mi ricordo un gol di Kakà o Seedorf. Sono sempre stati bei derby». ripresa Serie A – «Dovranno abituarsi i giocatori allo stadio vuoto. Se guardiamo il tifoso, la vede molto volentieri. Personalmente sono Contrario alla ripresa del campionato. Il calcio viene dopo, credo gli italiani abbiano altre priorità. Rispettiamo le gerarchie ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 aprile 2020) Le dichiarazioni di Francesco, ex portiere dell’, sui suoi migliori momenti tra i pali e sui temi di attualità Francescosi racconta nel corso del collegamento con gli studi di Sky Sport 24. Dal passato all’all’emergenza del Coronavirus, ecco le parole dell’ex portiere dell’. DERBY CONTRO IL MILAN – «Doppio derby in Champions nel 2003? Ne sono uscito con un ginocchio rotto. Shevchenko mi venne addosso coi tacchetti. Purtroppo non ne ho vinti parecchi. Mi ricordo un gol di Kakà o Seedorf. Sono sempre stati bei derby».A – «Dovranno abituarsi i giocatori allo stadio vuoto. Se guardiamo il tifoso, la vede molto volentieri. Personalmente sonoalladel campionato. Il calcio viene dopo, credo gliabbianopriorità. Rispettiamo le gerarchie ...

Toldo: "Gol contro la Juve mio, non di Vieri. Non mi è capitato niente di più divertente"

