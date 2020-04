Innovazione e sviluppo sostenibile: ANGI partner per il 50° anniversario dell’Earth Day (Di mercoledì 22 aprile 2020) ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori è lieta di essere partner della maratona multimediale One People One Planet per il 50° anniversario dell’Earth Day, manifestazione all’interno della quale vi sarà un focus specifico dedicato al tema Innovazione e sviluppo sostenibile. La scienza ci dice che la crisi ambientale e climatica che stiamo vivendo è figlia di logiche di produzione e consumo distorte che seguono ritmi inconciliabili con i cicli naturali. Questa fase di crisi può e deve aprire le porte ad un processo di cambiamento. L’Innovazione è chiamata ad essere strumento principale di questo rinnovamento, un’Innovazione tuttavia che deve rimettere al centro l’uomo per non risultare fine a sé stessa. L’Innovazione dunque, non solo dal punto di vista tecnologico, ma anche dal punto di vista ... Leggi su romadailynews Nasce l’Innovation Hub del Politecnico di Bari : siglato accordo con Terna per la ricerca - lo sviluppo tecnologico e l’innovazione dell’infrastruttura elettrica nazionale

Sterilgarda continuerà a investire sull’innovazione e la ricerca. «La mia speranza, come quella di tutti, è che la situazione sanitaria migliori in tempi brevi. Per quanto riguarda noi e il nostro ...

È proprio questo il momento per ripensare al Turismo che vogliamo essere facendo scelte strategiche importanti per scegliere nuovi modelli di sviluppo. Gli effetti della social distance nel settore ...

