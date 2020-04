Inizia il Ramadan, la moschea si ricrea a casa per il Coronavirus (Di mercoledì 22 aprile 2020) Come temevano i fedeli, sarà un Ramadan senza pasti consumati insieme dopo il tramonto e soprattutto senza preghiere e veglie in moschea, quello che inizierà il prossimo 24 aprile per i musulmani, ancora... Leggi su feedpress.me Ramadan 2020 : quando inizia e quando finisce - le date (Di mercoledì 22 aprile 2020) Come temevano i fedeli, sarà unsenza pasti consumati insieme dopo il tramonto e soprattutto senza preghiere e veglie in, quello che inizierà il prossimo 24 aprile per i musulmani, ancora...

blondy90550027 : RT @Patrizia_RF: Il 23/04 inizia il Ramadan. Sui social islamici infuria la richiesta al ‘DIRITTO’ di recarsi nelle MOSCHEE esistenti sul t… - attilioc39 : RT @Patrizia_RF: Il 23/04 inizia il Ramadan. Sui social islamici infuria la richiesta al ‘DIRITTO’ di recarsi nelle MOSCHEE esistenti sul t… - PossoAnche : RT @Patrizia_RF: Il 23/04 inizia il Ramadan. Sui social islamici infuria la richiesta al ‘DIRITTO’ di recarsi nelle MOSCHEE esistenti sul t… - GazzettaDelSud : Inizia il #Ramadan, la moschea si ricrea a casa per il #Coronavirus - pascali_luciana : RT @ultimenotizie: Nuova stretta in #Turchia per la lotta al #Covid19 durante il mese sacro islamico di #Ramadan, che inizia venerdì. Ankar… -