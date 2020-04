In questi giorni segnati dal Coronavirus mi verrebbe voglia di suonare con la mia vecchia band, come quando pensavo di essere Al Jourgensen (Di mercoledì 22 aprile 2020) Qualcosa è cambiato. Non che siano arrivate notizie auspicate, né che siano subentrate forme magari anche prevedibili di rassegnazione, semplicemente i giorni stanno passando, sempre più lenti, oggi fanno cinquantanove giorni di clausura, nel mio caso rotta una volta alla settimana dalle tre ore che ormai impiego meccanicamente per fare la spesa, come in uno di quei video giochi scemi dei primi computer, ogni volta lo stesso percorso da ripetere facendo sempre le stesse mosse, guadagnando sui tempi, lavorando sui secondi, di lima, gli altri chiusi a doppia mandata, Chiara addirittura da sessantasei giorni, roba che neanche Formigoni agli arresti domiciliari, i giorni stanno passando, sempre più lenti, dilatati, anche se adesso sembra profilarsi una fine a questa clausura, i primi a chiudere, noi, gli ultimi a riaprire, noi, uno stillicidio di ore, e di ... Leggi su optimagazine Un bellissimo progetto è partito in questi giorni per i bambini - si chiama “Giochiamo con la Polizia”

Elisa Isoardi : “Sono single - trascorro questi giorni con mia zia e il mio cane”

Elisa Isoardi : “Sono single - trascorro questi giorni con mia zia e il mio cane” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Qualcosa è cambiato. Non che siano arrivate notizie auspicate, né che siano subentrate forme magari anche prevedibili di rassegnazione, semplicemente istanno passando, sempre più lenti, oggi fanno cinquantanovedi clausura, nel mio caso rotta una volta alla settimana dalle tre ore che ormai impiego meccanicamente per fare la spesa, come in uno di quei video giochi scemi dei primi computer, ogni volta lo stesso percorso da ripetere facendo sempre le stesse mosse, guadagnando sui tempi, lavorando sui secondi, di lima, gli altri chiusi a doppia mandata, Chiara addirittura da sessantasei, roba che neanche Formigoni agli arresti domiciliari, istanno passando, sempre più lenti, dilatati, anche se adesso sembra profilarsi una fine a questa clausura, i primi a chiudere, noi, gli ultimi a riaprire, noi, uno stillicidio di ore, e di ...

matteosalvinimi : #Salvini: Con un'Europa assente e un governo lontano... faccio presente che non mi sembra di aver visto presenze is… - LucaBizzarri : C’è una cosa che rende preziosa @RadioRadicale : le dirette dal Parlamento. In questi giorni di noia ascoltate la p… - Mov5Stelle : Il partito della Meloni continua ad avere un atteggiamento anti patriottico alimentando #fakenews già smentite. RI… - Ginko92_ : RT @NFarinaccio: @Ginko92_ Ma non dico che non ne parla! Mi fa “ridere” il fatto che quando ci sono collegamenti dove parlano in questi gio… - xbieberoned : @iambadatpoems Abbiamo fatto una riunione con lei dove era incazzata e non abbiamo capito nulla!Il problema è stato… -

Ultime Notizie dalla rete : questi giorni Diario cortonese di questi giorni – 26 L'Etruria CORONAVIRUS: NUOVO RECORD GUARITI, PER IL TERZO GIORNO CALA NUMERO MALATI

Ed è nuovo record di guariti in un solo giorno: sono complessivamente sono 54.543, con un 2.943 rispetto a ieri, quando l'aumento era stato di 2.723. Prosegue ancora il trend in calo dei ricoveri in ...

IL CAI RICORDA CIAPIN NELLA RASSEGNA SU YOUTUBE DI CINEMA DI MONTAGNA

LECCO – Il Cai sta proponendo in questi giorni una rassegna di film del cinema di montagna sul proprio canale YouTube, un regalo per tutti i soci e gli appassionati di questi temi. La rassegna è ...

Ed è nuovo record di guariti in un solo giorno: sono complessivamente sono 54.543, con un 2.943 rispetto a ieri, quando l'aumento era stato di 2.723. Prosegue ancora il trend in calo dei ricoveri in ...LECCO – Il Cai sta proponendo in questi giorni una rassegna di film del cinema di montagna sul proprio canale YouTube, un regalo per tutti i soci e gli appassionati di questi temi. La rassegna è ...