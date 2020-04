In Danimarca hanno riaperto i saloni, e in Italia come si andrà dal parrucchiere? (Di mercoledì 22 aprile 2020) La Danimarca dopo aver riaperto le scuole il 15 aprile, dà il via anche ai saloni da parrucchiere e da tattoo che tornano a lavoro. Questo grazie a una politica veloce di contenimento dell’epidemia da covid-19 partita il 12 marzo. La Danimarca ha dichiarato 336 morti su 7 mila contagiati da coronavirus per una popolazione di 5.8 milioni. Un malato di covid su cinque lavora nel sistema sanitario. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 22 aprile 2020) La Danimarca dopo aver riaperto le scuole il 15 aprile, dà il via anche ai saloni da parrucchiere e da tattoo che tornano a lavoro. Questo grazie a una politica veloce di contenimento dell’epidemia da covid-19 partita il 12 marzo. La Danimarca ha dichiarato 336 morti su 7 mila contagiati da coronavirus per una popolazione di 5.8 milioni. Un malato di covid su cinque lavora nel sistema sanitario.

stebellentani : In Danimarca hanno riaperto le scuole, il 20 aprile in Norvegia, il 4 maggio in Germania. 10 maggio Grecia, 11 magg… - lofioramonti : La Danimarca esclude dal ricco pacchetto di aiuti alle imprese tutte quelle che pagano dividendi, ricomprano le pro… - aboredgirl4121 : RT @ciubasco: Coronavirus, la Danimarca esclude dagli aiuti di stato le imprese che hanno sede nei paradisi fiscali....Un lungo applauso ????… - Zippo88lrr : @LG_lucageronimi @KellerZoe @CiroNoEuro @simshine95 @tancredipalmeri @carlheneghan Quel grafico è buono per gli all… - Danzadeliranza : RT @FilBarbera: La Danimarca vieta gli aiuti di stato alle imprese che hanno registrato la sede legale nei paradisi fiscali. Perché non lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Danimarca hanno In Danimarca hanno riaperto i saloni, e in Italia come si andrà dal parrucchiere? Vanity Fair Italia Coronavirus e inquinamento: il piano Milano 2020 che piace a Greta

Emergenza che, secondo una recente ricerca italiana pubblicata sulla rivista Environmental Pollution e condotta tra Università di Siena e Aarhus in Danimarca, vedrebbe l’inquinamento come una ... è ...

Anello ferroviario, si riparte Al lavoro prevenendo i contagi

Il protocollo però è solo un primo passo. All’orizzonte rimangono ostacoli da appianare: “Il percorso obbligatorio di messa in sicurezza potrebbe mettere in evidenza la difficoltà di interfacciarsi ...

Emergenza che, secondo una recente ricerca italiana pubblicata sulla rivista Environmental Pollution e condotta tra Università di Siena e Aarhus in Danimarca, vedrebbe l’inquinamento come una ... è ...Il protocollo però è solo un primo passo. All’orizzonte rimangono ostacoli da appianare: “Il percorso obbligatorio di messa in sicurezza potrebbe mettere in evidenza la difficoltà di interfacciarsi ...