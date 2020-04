Imperial Tobacco, Sonia Nicastro Sales and Marketing Manager Italy (Di mercoledì 22 aprile 2020) MILANO (ITALPRESS) – Imperial Tobacco Italia, filiale di Imperial Brands, ha nominato Sonia Nicastro Sales and Marketing Manager Italy. Dopo la Laurea in Economia Aziendale alla Luiss Business School di Roma e un International MBA presso EADA Business School di Barcellona, Sonia Nicastro ha acquisito un background nei settori beverage e largo consumo per poi approdare, nel 2014, in Imperial Tobacco Italia, prima come Brand Manager Premium Brands e successivamente, con l’arrivo dei prodotti per il vaping di nuova generazione, come Brand & Activation Manager New Generation Products.“Con impegno, creativita’ e costanza continueremo a lavorare per dare la possibilita’ ai fumatori adulti di scegliere qualcosa di innovativo e alternativo rispetto al fumo” dice Nicastro.Imperial Brands e’ un’azienda globale di beni di consumo, quotata sul ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 aprile 2020) MILANO (ITALPRESS) –Italia, filiale diBrands, ha nominatoand. Dopo la Laurea in Economia Aziendale alla Luiss Business School di Roma e un International MBA presso EADA Business School di Barcellona,ha acquisito un background nei settori beverage e largo consumo per poi approdare, nel 2014, inItalia, prima come BrandPremium Brands e successivamente, con l’arrivo dei prodotti per il vaping di nuova generazione, come Brand & ActivationNew Generation Products.“Con impegno, creativita’ e costanza continueremo a lavorare per dare la possibilita’ ai fumatori adulti di scegliere qualcosa di innovativo e alternativo rispetto al fumo” diceBrands e’ un’azienda globale di beni di consumo, quotata sul ...

bizcommunityit : Imperial Tobacco Italia, Sonia Nicastro è Sales and Marketing Manager Italy #marketing - Affaritaliani : Imperial Tobacco Italia, Sonia Nicastro è Sales and Marketing Manager Italy - Affaritaliani : Imperial Tobacco Italia, Sonia Nicastro è Sales and Marketing Italy - argon_desarmado : @JanosocLady @Ana99544117 A la British Imperial Tobacco le gusta esto. - ImpTob_IT : L'emergenza #Covid19 sta mostrando come da una crisi possano nascere nuove opportunità. La nostra HR Manager raccon… -

Ultime Notizie dalla rete : Imperial Tobacco Imperial Tobacco, Sonia Nicastro Sales and Marketing Manager Italy SardiniaPost Imperial Tobacco, Sonia Nicastro Sales and Marketing Manager Italy

MILANO (ITALPRESS) - Imperial Tobacco Italia, filiale di Imperial Brands, ha nominato Sonia Nicastro Sales and Marketing Manager Italy. Dopo la Laurea in Economia Aziendale alla Luiss Business School ...

Imperial Tobacco Italia, Sonia Nicastro nominata Sales and Marketing Manager

Imperial Tobacco Italia, la filiale di Imperial Brands che commercializza in Italia i brand JPS, Davidoff, Golden Virginia e la sigaretta elettronica myblu, annuncia la nomina di Sonia Nicastro come ...

MILANO (ITALPRESS) - Imperial Tobacco Italia, filiale di Imperial Brands, ha nominato Sonia Nicastro Sales and Marketing Manager Italy. Dopo la Laurea in Economia Aziendale alla Luiss Business School ...Imperial Tobacco Italia, la filiale di Imperial Brands che commercializza in Italia i brand JPS, Davidoff, Golden Virginia e la sigaretta elettronica myblu, annuncia la nomina di Sonia Nicastro come ...