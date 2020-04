"Immediata acquisizione". Copasir, documento secretato al ministero: cosa non torna sul virus, audizione per Speranza (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il Copasir si è riunito per approfondire vari temi riguardanti l'epidemia da Covid-19, a partire dall'app Immuni e dal documento secretato. Il Comitato vuole vederci chiaro: ha evidenziato “connessioni evidenti” tra la persistenza dell'emergenza coronavirus e le “implicazioni con la sicurezza della Repubblica legale alle circostanze connesse con tale emergenza”. Da qui nasce quindi la richiesta di una “Immediata acquisizione” del documento secretato in ordine all'epidemia da coronavirus, esistente presso il ministero della Salute. Inoltre il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ha deciso di “intensificare le proprie convocazioni e il ciclo delle attività connesse”: di conseguenza il presidente Raffaele Volpi sentirà in audizione tutte le persone coinvolte, a partire dai ministri Roberto Speranza e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 aprile 2020) Ilsi è riunito per approfondire vari temi riguardanti l'epidemia da Covid-19, a partire dall'app Immuni e dal. Il Comitato vuole vederci chiaro: ha evidenziato “connessioni evidenti” tra la persistenza dell'emergenza coronavirus e le “implicazioni con la sicurezza della Repubblica legale alle circostanze connesse con tale emergenza”. Da qui nasce quindi la richiesta di una “” delin ordine all'epidemia da coronavirus, esistente presso ildella Salute. Inoltre il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ha deciso di “intensificare le proprie convocazioni e il ciclo delle attività connesse”: di conseguenza il presidente Raffaele Volpi sentirà in audizione tutte le persone coinvolte, a partire dai ministri Roberto Speranza e ...

