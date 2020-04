"Il virus tende a spegnersi da solo. Il ritorno alla vita normale non è così lontano" (Di mercoledì 22 aprile 2020) Si definisce ottimista, ma dice che il suo ottimismo è basato sulla scienza. Francesco Le Foche, primario di immuno-infettivologia al day hospital del Policlinico Umberto I di Roma, ha detto la sua sulla “fase due” ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”: “Un ritorno alla vita più o meno normale? Non è da considerarsi così lontano. Dobbiamo attendere le prossime due settimane - ha affermato - se le cose continuano in questo modo entro le prime due settimane di maggio potremo uscire e riorganizzare la nostra società. Se questo virus si comporterà come dovrebbe e come la storia dei coronavirus ci fa pensare potremmo tornare alla nostra vita sociale. Non credo che dovremmo restringere molto la nostra libertà e la nostra autonomia sociale”.Secondo il professore, anche la prospettiva ... Leggi su huffingtonpost Poliziotta morta | uccisa dal Coronavirus mentre attendeva il ricovero

Coronavirus - l'immunologo : "Il peggio è passato - il virus tende ad autospegnersi"

Accolta la richiesta del sindaco di Scafati Cristoforo Salvati per l’allontanamento dei contagiati in quarantena domiciliare dai nuclei familiari di appartenenza, per evitare rischi di ulteriore ...

Sono ottimista e il mio ottimismo è basato sulla scienza”. Stando a quanto affermato da Le Foche, sembra che il coronavirus abbia perso vigore: “Questo virus, come gli altri coronavirus che abbiamo ...

