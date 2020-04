Il vicesegretario della Lega condannato per la finta telefonata sui «biglietti del Museo Egizio gratis agli arabi» (Di mercoledì 22 aprile 2020) Ne avevamo parlato già il 21 gennaio del 2018, quando il video pubblicato da Andrea Crippa sulla propria pagina Facebook aveva provocato tantissime proteste contro il Museo Egizio. All’epoca avevamo sottolineato come la telefonata fatta dall’attuale vicesegretario della Lega fosse stata inventata, come sottolineato anche dalla stessa direzione del famoso Museo che ha sede a Torino. Ora è arrivata anche la sentenza della sezione civile del Tribunale piemontese che ha condannato il rappresentante del Carroccio a una sanzione da 15mila euro e alla rimozione di quel filmato. LEGGI ANCHE > Il video del leghista Andrea Crippa contro il Museo Egizio di Torino è una bufala «Crippa ha finto di fare una telefonata a vivavoce al Museo Egizio per ottenere informazioni su eventuali agevolazioni in corso e, alla risposta del (finto) centralinista, ... Leggi su giornalettismo Video contro Museo Egizio di Torino sui social - il vicesegretario della Lega Andrea Crippa condannato a risarcire 15mila euro

