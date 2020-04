Il viaggio delle Meraviglie di Alberto Angela su Rai1 22 Aprile | quale città | quali

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Nel solco di una programmazione televisiva sempre più variegata ma, nello stesso tempo, capace di andare sul sicuro toccando le corde che di rente pare abbiano fatto presa maggiormente tra gli italiani, specialmente in questa fase di isolamento per via del coronavirus, riparte, su Rai 1, la avventurosa esperienza con leitaliane raccontate da. Ritorna infatti oggi in prima serata 222020 Ildi: macittà,tesori eterre si potranno vedere suquesta sera? È presto detto. Stasera in TV, IldiProsegue dunque suilnelle “” con. Nella puntata del 222020 ci si ritrova a Pisa, nella penisola dei tesori dal Monte Bianco ai Sassi di Matera. aggionramento ore 6,11 Pisa ...